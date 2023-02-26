- Кого хотели бы получить? Любой команде рады, "Спартаку" – особенно (смеётся). Но пока они лидируют в своём противостоянии. Будем рады любой команде. И проверить себя, и двигаться дальше по Кубку тоже очень хотим, - приводит слова Власова Metaratings.ru.
Сегодня "Акрон" неожиданно переиграл клуб РПЛ "Торпедо" в Кубке России, отправив в ворота москвичей два безответных мяча. Благодаря этому результату, коллектив из Тольятти прошел в следующий раунд турнира. Ранее в следующий этап национального кубка вышел действующий чемпион РПЛ "Зенит". "Спартак", в котором нынешний гендиректор Акрона Власов трудился коммерческим директором, участвует в верхней сетки Кубка, где его соперником стал "Локомотив". В первом поединке противостояния красно-белые обыграли красно-зеленых (1:0). По регламенту турнира, команда, которая по сумме двух матчей проигрывает в Пути РПЛ вылетает в нижнюю сетку.
Гендиректор "Акрона" Власов - о будущем сопернике в Кубке России: любой команде рады, "Спартаку" – особенно
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов высказался о том, кого хотел бы видеть следующим соперником клуба в Кубке России.
Фото: ФК "Акрон"