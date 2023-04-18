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Мэр Жигулевска - о приезде "Спартака": мы и подумать не могли, что у нас будет играть кто-то круче "Жигулевской ГЭС"

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Глава Жигулевска Илья Сухих поделился мыслями по поводу предстоящего поединка Кубка России "Акрон" - "Спартак".
Фото: Правительство Самарской области
- Я вспоминал: во времена, когда мы учились в школе и ходили на стадион на физкультуру, могли ли мы подумать, что здесь будет играть кто-то круче "Жигулевской ГЭС"? А теперь приезжает "Спартак"! Мы и подумать не могли, что «Спартак» приедет в Жигулевск. Последнее такое знаковое событие — это, наверное, приезд Владимира Владимировича Путина в село Ширяево в 2000 год, - приводит комментарий Сухих Metaratings.ru.

Клуб Перовой лиги "Акрон", представляющий Тольятти, проводит свои игры в Жигулевске. В этом сезоне дружина Евгения Калешина после 27 туров второго по силе дивизиона России располагается на 13-й строчке, имея в своем активе 35 очков. Отставание от идущего на 10 месте "СКА-Хабаровск" составляет 1 балл. Тольяттинцы - главная сенсация Кубка России. Акрон дошел до полуфинала турнира, пройдя три клуба РПЛ. Сначала тольяттинский коллектив обыграл "Торпедо" (2:0), а затем прошел два гранда "Локомотив" (1:1 7-6 пен) и "Динамо" (0:0, 4-1 пен.). Жеребьевка определила, что следующим соперником "Акроном" станет действующий обладатель Кубка "Спартак". Встреча пройдет в Жигулевске на арене "Кристалл", которая вмещает чуть больше 3 тысяч зрителей. Поединок, в котором определится финалист нижней сетки Кубка, состоится в среду.


Акрон Спартак
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