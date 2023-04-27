Тульский "Арсенал" задерживает финансовые выплаты игрокам и тренерскому штабу клуба, сообщают СМИ. По данным источника, футболисты и тренеры не получили заработную плату за три месяца, премиальные выплаты - за полгода.
В турнирной таблице Первой лиги "оружейники" занимают восьмое место, набрав 37 очков в 28 сыгранных матчах. В 4 последних встречах туляки потерпели 3 поражения и сыграли вничью с идущей на предпоследнем 17 месте ульяновской "Волгой".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": игроки и тренеры тульского "Арсенала" три месяца не получают зарплату
По информации СМИ, в тульском "Арсенале" имеют место значительные задержки по заработной плате и премиальным выплатам.
Фото: ПФК "Арсенал"