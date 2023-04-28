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"Уфа" разошлась миром с махачкалинским "Динамо" в Первой лиге, продлив безвыигрышную серию до четырех матчей

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"Уфа" и махачкалинское "Динамо" не сумели распечатать ворота друг друга в стартовом матче 29-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Уфа"
Матч в столице Башкортостана на уфимском стадионе "Нефтяник" завершился безголевой ничьей - 0:0.

Таким образом, "Уфа" набрала 26 очков и сохранила за собой 16-ю позицию в таблице Первой лиги. Отставание от спасительного 14-го места, которое занимает "Кубань", составляет 6 баллов. При этом южане завтра сыграют на своем поле с "Акроном". "Динамо" осталось на шестой позиции в Первой лиге, имея на счету 41 очко. От зоны стыковых матчей за право повышения в классе клуб из Махачкалы отделяют 4 балла.

В следующем туре подопечные Арслана Халимбекова на выезде встретятся со столичной "Родиной". "Динамо" из Махачкалы в родных стенах примет нижнекамский "Нефтехимик".

Первая лига. 29-й тур

"Уфа" 0:0 "Динамо" Махачкала


Уфа Динамо Мх Первая лига
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