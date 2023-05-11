Крымский политик - об интеграции в систему РФС: мы ждали этого 8 лет. До конца мая 4 клуба пройдут лицензирование

- Мы ждали этого восемь лет. Уверены, что крымские команды будут приняты в ФНЛ. Четыре команды должны как раз до конца мая пройти все лицензионные обязательства, и мы верим, что они будут играть в российском чемпионате, - передает слова Ветохи ТАСС.
Ранее стало известно, что четыре клуба из Республики Крым - "Севастополь", симферопольская "Таврия", ялтинский "Рубин" и "Океан" из Керчи - получили от Футбольной национальной лиги официальные уведомления о включении в розыгрыш Второй лиги в случае успешного прохождения лицензирования.
В связи с утвержденной вчера Бюро Исполкома РФС реформой Второй лиги наиболее вероятным представляется включение крымских команд в дивизион Б Второй лиги.
ФНЛ уведомила четыре клуба Крыма о принятии во Вторую лигу при прохождении лицензирования РФС
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Зампредседателя комитета по законодательству Госсовета Республики Крым Юрий Ветоха сообщил о планах 4 крымских клубов пройти лицензирование для вступления в систему российского футбола.
Фото: Крымский футбольный союз