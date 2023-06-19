"Надеемся, Шамиль Камилович будет в нашем клубе. Переговоры находятся на финише. Думаю, все должно быть нормально. Он планирует приехать к нам на этой неделе", - цитирует Гаджиева Sport24.
Напомним, ранее Шамиль Газизов занимал должность генерального директора "Уфы", однако покинул этот пост по собственному желанию после того, как клуб вылетел из Первой лиги по итогам сезона 2022/2023. Уфимцы закончили первенство России на 16-й строчке с 32 баллами.
Махачкалинское "Динамо" финишировало на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков в 34 матчах.
Президент "Динамо" Махачкала Гаджиев: переговоры с Газизовым находятся на финише
Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев выразил надежду, что Шамиль Газизов скоро станет новым генеральным директором клуба.
Фото: ФК "Уфа"