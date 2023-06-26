- Договор подписан, информацию подтверждаем. Александр Довбня рад присоединится к команде, и признателен тренерскому штабу во главе с Дмитрием Ивановичем Хомухой за проявленную личную заинтересованность в футболисте, для нас это очень важно. Также хочется сказать слова благодарности руководству "Шинника", генеральному директору Сергею Александровичу Кулакову за оперативное решение всех сопутствующих организационных вопросов.
36-летний голкипер Александр Довбня защищал цвета московского "Торпедо" с января 2021 года, перебравшись из "Ротора" в качестве свободного агента. Контракт игрока со столичным клубом был рассчитан до конца июня. По итогам этого сезона "автозаводцы" заняли последнее место в турнирной таблице и вылетели из российской Премьер-лиги. Следующий сезон команда начнет в Первой лиге. На счету Довбни 6 матчей в РПЛ в этом сезоне, в которых он пропустил 8 мячей. Также вратарь пять раз вышел на поле в "черно-белой" футболке в Кубке России, пропустил шесть голов и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Источник: "СЭ"
Вратарь "Торпедо" Довбня переходит в "Шинник"
Агент вратаря московского "Торпедо" Александра Довбни подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в "Шиннике".
Фото: Sportbox.ru