- Мы не единственные, у кого такой бюджет. Думаю, у нас не самый большой бюджет в ФНЛ. Есть набор клубов, у которых бюджет наверняка больше, чем у нас. Говорят, что у "Торпедо" невообразимые зарплаты по меркам первой лиги? У нас много говорят о том, что не соответствует действительности. Мы не платим выше рынка. Более того, многие ребята, кто приходит к нам, идут на понижение. Достаточно много ребят, которые или присоединились к нам, или переподписаны, пошли на понижение, понимая ситуацию, что мы говорим про Первую лигу, а не про РПЛ, - приводит слова Савина "РБ Спорт".
Столичное "Торпедо", вернувшееся в Российскую премьер-лигу после длительного перерыва, по результатам сезона-2022/2023 вновь выбыло в Первую лигу, набрав в 30 матчах 13 очков и заняв итоговое 16-е (последнее) место. В настоящий момент черно-белые являются третьим клубом Первой лиги по оценочной суммарной стоимости состава (11,08 миллиона евро), уступая московской "Родине" (11,5 миллиона) и также выбывшим из РПЛ подмосковным "Химкам" (11,45 миллиона). В ходе текущего трансферного окна "автозаводцы" потратили 1 миллион 850 тысяч евро на приобретение новых игроков, не совершив при этом ни одной трансферной продажи.
Президент "Торпедо": есть набор клубов Первой лиги, у которых бюджет наверняка больше нашего. Мы не платим выше рынка
Президент "Торпедо" Ярослав Савин ответил на вопрос о бюджете черно-белых на новый сезон в Первой лиге в размере около миллиарда рублей.
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