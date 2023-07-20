С команды снят запреты на трансферы, который был наложен от лица ФИФА. Клубу было запрещено регистрировать новичков из-за долгов перед иностранцами за сезон-2021/2022. В середине июля "Химки" рассчитались и получили разрешили на регистрацию новых игроков.
Отметим, что нынешний сезон команда проводит в Первой лиге. В первом туре подмосковная команда проиграла "Тюмени" со счётом 3:1. У коллектива Андрея Талалаева была укороченная скамейка как раз из-за запрета ФИФА.
Источник: Metaratings.
Metaratings: с "Химок" снят запрет на регистрацию новичков
Подмосковным "Химкам" разрешили дозаявить на сезон новых футболистов.
Фото: ФК "Химки"