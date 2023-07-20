Матчи Скрыть

 Реклама лига ставок Сделать ставку

Sport24: нападающий Полоз тренируется вместе с "Торпедо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский нападающий Дмитрий Полоз, находящийся в статусе свободного агента, готовится к сезону в составе московского "Торпедо".
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, российский футболист Дмитрий Полоз в настоящее время тренируется вместе с московским "Торпедо". При этом не уточняется, есть ли между форвардом и "автозаводцами" какой-либо контракт. Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Торпедо" рассматривает вариант с подписанием Полоза в это летнее трансферное окно.

32-летний Дмитрий Полоз в настоящее время является свободным агентом. Этим летом у него закончился контракт с "Ростовом", и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. В минувшем сезоне российский форвард принял участие в 25 матчах чемпионата страны и забил 8 мячей.

Источник: Sport24


Полоз Торпедо Российские трансферы Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится