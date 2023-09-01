"Видно за эти непростые года, многие ребята убиты психологически. Это тоже важный момент, за месяц ты не сделаешь его [футболиста] уверенным. Уверенность могут внушить только победы, положительный результат и эмоции. Сам видел, как игроки переживают результат. Безразличных не было, уверен, что команда поправит ситуацию, исправится", — сказал Гуренко.
Гуренко стал главным тренером "Уфы" перед стартом нынешнего сезона, однако был уволен из-за неудовлетворительных результатов. На его место был поставлен Евгений Харлачёв, который ранее работали в его штабе помощником. Сейчас "Уфа" с шестью очками идёт на девятом месте в турнирной таблице. В следующем туре у команды ожидается матч с брянским "Динамо" на выезде. Он состоится 3 сентября.
Источник: Блог "Короче:Футбол" на Sports.ru
Гуренко — про игроков "Уфы": видно, что убиты психологически. У команды были непростые времена
Бывший главный тренер "Уфы" Сергей Гуренко высказался о футболистах башкирской команды.
Фото: ФК "Уфа"