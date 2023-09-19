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Газизов — про Бердыева: топовый человек в футболе

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о главном тренере команды Курбане Бердыеве.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Курбан Бекиевич топовый человек в футболе, у него все еще впереди", — сказал Газизов.

Отметим, что по итогам 10 матчей Первой лиги махачкалинская команда набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице второе место. На первом месте располагается "Алания", которую вчера, 18 сентября, "Динамо" разгромило со счётом 3:0.

Источник: "Матч ТВ".


Газизов Динамо Мх Бердыев
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