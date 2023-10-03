«Решение ожидаемое. Я его приветствую. Выступление «Торпедо» под руководством Клотета далеко нельзя назвать блестящим. Думаю, что от него ожидали большего, более уверенной игры, а матчи проходят натужно, победы даются редко, и болельщикам это не нравится. Другой момент - с тем составом, что сейчас у «Торпедо», все надеялись, что они будут выигрывать, а они в семи очках от первого места.
Я за то, чтобы в «Торпедо» работал отечественный специалист. Кто именно? Я рекомендаций по этому поводу давать не буду. Их могут воспринять по-разному. Здесь пусть решения принимают акционеры и люди, которые будут за них отвечать. Пусть сами решают этот вопрос», - сказал Тукманов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Тукманов - об отставке Клотета: решение ожидаемое. Я за то, чтобы с «Торпедо» работал отечественный тренер
Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился с корреспондентом Rusfootball.info мнением об отставке Жозепа Клотета с поста главного тренера «черно-белых».
Фото: "Российская Газета"