"Пока из клуба со мной никто не связывался. Если все сложится, то я сделаю некоторые оценки, чтобы понять, может ли это быть интересно" , - приводит слова Карреры Sport24.
Итальянский тренер Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России и впервые в клубной истории завоевали национальный Суперкубок. Также Каррера работал в итальянском "Бари" и греческом "АЕК". Ранее в СМИ появилась информация о том, что на пост главного тренера "Енисея" также рассматривается Александр Мостовой и главный тренер любительского клуба "2DROTS" Дмитрий Кузнецов.
Каррера - о переговорах с "Енисеем": пока из клуба со мной никто не связывался
Бывший главный тренер московского "Спартака" прокомментировал интерес "Енисея" к своей персоне.
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