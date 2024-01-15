– У Дениса контракт с “Родиной”. Он там на хорошем счету, но я решил до лета взять его в аренду с собой, — приводит слова Тихонова “РИА Новости”.
Денису Тихонову 21 год. Его действующее соглашение с московской “Родиной” рассчитано еще на два года. В текущем сезоне полузащитник в общей сложности провел на поле 315 минут во Второй лиге.
Напомним, в на прошлой неделе стало известно о том, что российский специалист Андрей Тихонов возглавил красноярский “Енисей”, который выступает в Первой лиге.
Сын Андрея Тихонова перейдет в “Енисей” на правах аренды
Полузащитник “Родины” Денис Тихонов перейдет в “Енисей” на правах аренды, об этом сообщил отец футболиста и главный тренер красноярского клуба Андрей Тихонов.
Фото: ФК "Спартак"