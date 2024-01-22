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Тихонов: в матчах с командами Первой лиги на первый план выходит везение

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Наставник «Енисея» Андрей Тихонов высказался об особенностях выступления команды в Первой лиги.
Фото: "Чемпионат"
По словам главного тренера «Енисея», в ФНЛ играть непросто даже с коллективами из второй половины турнирной таблицы.

«Иногда в матчах с командами Первой лиги на первый план выходит везение, а потом – командная игра», - передает слова Тихонова «РБ Спорт».

Наставник также отметил, что в РПЛ тоже непросто добиваться результата. Напомним, что 10 января 2024 года «Енисей» назначил Андрея Тиханова в качестве главного тренера команды. На этом посту специалист заменил Эдуарда Штейнбрехера, при котором команда до зимнего перерыва смогла занять 10 место в турнирной таблице Первой лиги с 24 очками в активе.

Енисей Тихонов
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