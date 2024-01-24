Махачкалинское "Динамо" объявило о подписании контракта с 20-летним атакующим полузащитником из Беларуси Кириллом Зиновичем. Игрок достался "Динамо" бесплатно, поскольку контракт с португальским клубом "Витория Гимарайнш" истек.
До переезда в Португалию Зинович выступал в составе московского "Локомотива". На счету полузащитника 3 матча в РПЛ и 1 - в Кубке России. Зинович является игроком молодежной сборной Беларуси, в составе которой провел 21 матч и отметился 2-мя забитыми голами.
Источник: Telegram-канал "Динамо" Махачкала
Экс-игрок "Гимарайнш" Кирилл Зинович стал игроком махачкалинского "Динамо"
20-летний белорусский полузащитник Кирилл Зинович подписал контракт с "Динамо" из Махачкалы на правах свободного агента.
Фото: Telegram-канал "Динамо" Махачкала