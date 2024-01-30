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Президент "Иртыша" Дмитрий Сычёв: наша задача – вернуть славные традиции омского футбола. Работы непочатый край

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Экс-нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал своё назначение на должность президента омского "Иртыша".
Фото: МатчТВ
- Для меня, как омича, назначение на эту должность - большая ответственность, потому что я здесь вырос, и мой священный долг - вернуть то, что дал мне омский футбол. Наша совместная задача - вернуть славные традиции омского футбола и выстроить процесс. К сожалению, сейчас "Иртыш" находится на не том месте, на котором должен быть. Работы предстоит непочатый край, - цитирует Сычёва ТАСС.

Ранее стало известно, что родившийся в Омске 40-летний экс-нападающий "Спартака", "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычёв был назначен на должность президента омского "Иртыша". Аналогичную должность в период с 2003 по 2008 год занимал отец Дмитрия Евгений Сычёв.

"Иртыш" начнёт весенний сезон-2024 в группе "Серебро" дивизиона А Второй лиги. Осенний сезон-2023 омичи завершили на восьмом месте группы "Золото", набрав 23 очка в 18 матчах, что привело к их понижению в классе.

ПФЛ Иртыш Сычев
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