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"Химки" проявляют интерес к полузащитнику "Локомотива" Щетинину

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Хавбек московского "Локомотива" Михаил Щетинин может перебраться в "Химки".
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает "Евро-Футбол.Ру", опорный полузащитник столичного "Локомотива" Михаил Щетинин входит в сферу интересов "Химок".

Щетинин является воспитанником академии "железнодорожников". За первую команду 18-летний хавбек провел 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с "красно-зелеными" рассчитан до лета 2026 года.

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