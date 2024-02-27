Как утверждает "Евро-Футбол.Ру", опорный полузащитник столичного "Локомотива" Михаил Щетинин входит в сферу интересов "Химок".
Щетинин является воспитанником академии "железнодорожников". За первую команду 18-летний хавбек провел 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с "красно-зелеными" рассчитан до лета 2026 года.
"Химки" проявляют интерес к полузащитнику "Локомотива" Щетинину
Хавбек московского "Локомотива" Михаил Щетинин может перебраться в "Химки".
Фото: ФК "Локомотив"