"Откуда вы это берете? Передайте привет журналисту, который это передал. Бред. Понятно, что это заказная история, чтобы дестабилизировать непростую ситуацию в клубе. К Кононову полное доверие. Он выстраивает в сложной обстановке новые требования к игре", - заявил Волнушкин.
Экс-тренер "Краснодара", московского "Спартака" и других клубов Олег Кононов работает в "Торпедо" с 17-го января текущего года. Под его руководством команда набрала одно очка в трех матчах, не забив при этом ни одного мяча.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Торпедо" рассматривает вариант с увольнением Олега Кононова уже в ближайшее время. По данным источников, его место в "Торпедо" должен занять экс-тренер "Локомотива" Игорь Черевченко. Сам специалист заявил, что с ним из клуба еще никто не связывался.
Источник: "СЭ"
Президент "Торпедо" Волнушкин - об увольнении Кононова: бред. Передайте привет журналисту, который это написал
Босс московского "Торпедо" Александр Волнушкин прокомментировал слухи о возможной смене тренера в клубе.
Фото: ФК "Торпедо" Москва