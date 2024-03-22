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Президент "Торпедо" Волнушкин - об увольнении Кононова: бред. Передайте привет журналисту, который это написал

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Босс московского "Торпедо" Александр Волнушкин прокомментировал слухи о возможной смене тренера в клубе.
Фото: ФК "Торпедо" Москва
"Откуда вы это берете? Передайте привет журналисту, который это передал. Бред. Понятно, что это заказная история, чтобы дестабилизировать непростую ситуацию в клубе. К Кононову полное доверие. Он выстраивает в сложной обстановке новые требования к игре", - заявил Волнушкин.

Экс-тренер "Краснодара", московского "Спартака" и других клубов Олег Кононов работает в "Торпедо" с 17-го января текущего года. Под его руководством команда набрала одно очка в трех матчах, не забив при этом ни одного мяча.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Торпедо" рассматривает вариант с увольнением Олега Кононова уже в ближайшее время. По данным источников, его место в "Торпедо" должен занять экс-тренер "Локомотива" Игорь Черевченко. Сам специалист заявил, что с ним из клуба еще никто не связывался.

Источник: "СЭ"

Александр Волнушкин Торпедо Олег Кононов Игорь Черевченко
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