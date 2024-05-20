Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ЦСКА2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Тюмень
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Нефтехимик
1 - 2 1 2
ЛенинградецЗавершен
Кубань
0 - 1 0 1
ХимкиЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
ВолгарьЗавершен
Торпедо
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
1 - 2 1 2
ВеронаЗавершен
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат

Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: надо чуть выдохнуть и готовиться к игре 25 числа, и попытаться завоевать титул

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о выходе клуба в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"
"Эмоции зашкаливают! Это супер! Команда и тренерский штаб - большие молодцы. Самое главное - это достижение болельщиков. Мы собрали на последнем матче 22 тысячи болельщиков. Это говорит о том, что в Дагестане любят футбол, и он здесь побеждает", - цитирует Газизова "Чемпионат".

Сегодня, 20-го мая, махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки" оформили досрочный выход в РПЛ. После 33-х сыгранных туров "Динамо" имеет в своём активе 61 очко, а "Химки" на два очка больше. В последнем туре махачкалинцы сыграют на выезде с "Аланией", а "Химки" примут на своём поле "Черноморец".

Напомним, что по окончании чемпионата также пройдут и стыковые матчи, где сыграют команды, занявшие третье и четвёртое место соответственно в турнирной таблице Первой Лиги, а также команды, которые расположились на 13-й и 14-й строчке соответственно в РПЛ. На данный момент этими командами являются "Факел", "Пари НН", "Акрон" и тульский "Арсенал".

Динамо Мх Шамиль Газизов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится