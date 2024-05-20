"Эмоции зашкаливают! Это супер! Команда и тренерский штаб - большие молодцы. Самое главное - это достижение болельщиков. Мы собрали на последнем матче 22 тысячи болельщиков. Это говорит о том, что в Дагестане любят футбол, и он здесь побеждает", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Сегодня, 20-го мая, махачкалинское "Динамо" и подмосковные "Химки" оформили досрочный выход в РПЛ. После 33-х сыгранных туров "Динамо" имеет в своём активе 61 очко, а "Химки" на два очка больше. В последнем туре махачкалинцы сыграют на выезде с "Аланией", а "Химки" примут на своём поле "Черноморец".
Напомним, что по окончании чемпионата также пройдут и стыковые матчи, где сыграют команды, занявшие третье и четвёртое место соответственно в турнирной таблице Первой Лиги, а также команды, которые расположились на 13-й и 14-й строчке соответственно в РПЛ. На данный момент этими командами являются "Факел", "Пари НН", "Акрон" и тульский "Арсенал".
Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: надо чуть выдохнуть и готовиться к игре 25 числа, и попытаться завоевать титул
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о выходе клуба в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"