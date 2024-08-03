"Коломна" планирует разорвать контракт с центральным защитником Кадыргали Симбаевым. Об этом сообщает Legalbet. Напомним, 20-летний футболист появился в стартовом составе команды на матч Кубка России против медиафутбольного "Амкала", в котором "Коломна" уступила с разгромным счетом 1:8. Симбаев провел на поле 19 минут, после чего был заменен.
Кроме того, на 22-й минуте наставник "Коломны" Александр Куранов произвел вторую замену, убрав с поля защитника Александра Кузнецова. В перерыве главный тренер заменил еще двух игроков. Позже сообщалось, что в соцсети ВК Кадыргали Симбаев был подписан на паблики о договорных матчах.
По данным СМИ, РФС собирается провести проверку по итогам данного матча. Кадыргали Симбаев выступает за "Коломну" с лета прошлого года. Ранее 21-летний защитник выступал за 2-й состав "Крыльев Советов", ФК "Красава", "Химик-Август" и "Сатурн". Симбаев является воспитанником казанского "Рубина".
СМИ: "Коломна" расторгнет контракт с Симбаевым после 1:8 от "Амкала". Он был подписан на паблики о договорных матчах
Клуб Второй лиги "Коломна" расстанется с защитником Кадыргали Симбаевым, замененным на 19-й минуте матча первого раунда Пути регионов с "Амкалом" (1:8).
Фото: соцсети ФК "Красава"