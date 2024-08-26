Сообщается, что 21-летний форвардом интересуется сразу несколько команд из России, Европы, ОАЭ и Саудовской Аравии. В "Сочи" считают, что венесуэлец может помочь клубу вернуться в РПЛ, поэтому не намерены его отпускать дешевле заявленной суммы.
Гуарирапа выступает за "Сочи" с января 2024 года. За это время он принял участие в 18 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Сочи" хочет продать форварда Гуарирапу за 7 млн евро
По информации СМИ, футбольный клуб "Сочи" хочет выручить на продаже нападающего Сауля Гуарирапы 7 млн евро.
Фото: ФК "Сочи"