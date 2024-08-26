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"Матч ТВ": "Сочи" хочет продать форварда Гуарирапу за 7 млн евро

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По информации СМИ, футбольный клуб "Сочи" хочет выручить на продаже нападающего Сауля Гуарирапы 7 млн евро.
Фото: ФК "Сочи"
Сообщается, что 21-летний форвардом интересуется сразу несколько команд из России, Европы, ОАЭ и Саудовской Аравии. В "Сочи" считают, что венесуэлец может помочь клубу вернуться в РПЛ, поэтому не намерены его отпускать дешевле заявленной суммы.

Гуарирапа выступает за "Сочи" с января 2024 года. За это время он принял участие в 18 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Источник: "Матч ТВ"

Сочи Первая лига Российские трансферы Сауль Гуарирапа
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