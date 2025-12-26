Экс-футболист "Спартака" отреагировал на продление контракта с Зобниным

По его мнению, новое соглашение полностью оправдано с точки зрения пользы игрока для команды. Гладилин отметил, что Зобнин на протяжении многих лет остается стабильным и надежным футболистом, который хорошо понимает требования и сохраняет высокий уровень профессионализма.
- Зобнин приносит пользу "Спартаку", это добротный футболист. Уже много лет Роман играет в команде, он стал значимым игроком. Зобнин – профессионал, так что продлить с ним контракт – правильное решение, - цитирует Гладилина Metaratings.ru.
Футболист выступает за "Спартак" с лета 2016 года. В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
После 18 туров чемпионата России московская команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. В 19-м туре красно-белые сыграют в гостях с "Сочи", матч запланирован на 1 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Спартак"