Сообщается, что с большой долей вероятности 43-летний специалист будет уволен. При этом игрокам команды уже сообщили, что в ближайший понедельник появится новый наставник.
Белорусский тренер возглавляет "Сокол" с декабря 2023 года. В текущем сезоне Первой лиги саратовский коллектив, набрав за 19 матчей 19 очков, занимает пятнадцатое место в турнирной таблице. Отрыв клуба от зоны вылета составляет одно очко.
Среди кандидатов на пост главного тренера "Сокола" называют такие имена, как Алексей Стукалов и Младен Кашчелан.
Источник: Metaratings
Metaratings: 18 ноября в "Соколе" примут решение об отставке главного тренера Алексея Баги
По информации СМИ, 18 ноября в саратовском "Соколе" примут решение об отставке главного тренера Алексея Баги.
Фото: ФК "Сокол"