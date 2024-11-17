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Metaratings: 18 ноября в "Соколе" примут решение об отставке главного тренера Алексея Баги

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По информации СМИ, 18 ноября в саратовском "Соколе" примут решение об отставке главного тренера Алексея Баги.
Фото: ФК "Сокол"
Сообщается, что с большой долей вероятности 43-летний специалист будет уволен. При этом игрокам команды уже сообщили, что в ближайший понедельник появится новый наставник.

Белорусский тренер возглавляет "Сокол" с декабря 2023 года. В текущем сезоне Первой лиги саратовский коллектив, набрав за 19 матчей 19 очков, занимает пятнадцатое место в турнирной таблице. Отрыв клуба от зоны вылета составляет одно очко.

Среди кандидатов на пост главного тренера "Сокола" называют такие имена, как Алексей Стукалов и Младен Кашчелан.

Источник: Metaratings

Сокол
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