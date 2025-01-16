Экс-вратарь "Спартака" Илья Свинов в ближайшее время может стать игроком "Уфы". Как сообщает "РБ Спорт", игрок не полетел с калининградской командой в Турцию, где "Балтика" начнет подготовку к весенней части сезона в рамках тренировочного сбора.
Согласно данным источника, Свинов в ближайшее время может перебраться в "Уфу". Сам Свинов подтвердил факт переговоров. Над деталями сделки работает его агент. Илья Свинов выступал за "Спартак" с января 2022-го по июль 2024-го года. Сезон 2023/24 голкипер провел на правах аренды в "Факеле".
Летом прошлого года Илья Свинов перебрался из "Спартака" в вылетевшую в Первую лигу "Балтику". В первой части сезона он принял участие в 5-ти матчах и пропустил 6 голов.
"РБ Спорт": экс-вратарь "Спартака" Свинов может перейти в "Уфу". Голкипер не полетел с "Балтикой" на сбор
Голкипер калининградской "Балтики" Илья Свинов близок к уходу из клуба.
Фото: официальный сайт "Балтики"