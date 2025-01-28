«Организаторы предложили провести товарищеский матч с этой сборной. Было интересно сыграть. Всегда хочется выиграть, тем более они готовятся к своим играм. Особого представления о сопернике нет. Но интересно сыграть, они даже один раз участвовали на чемпионате мира», — цитирует Меньщикова «Чемпионат».
Игра пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора команды в Турции 2 февраля. Стоит отметить, что изначально на это же число была запланирована встреча с командой «Сурхан» из Узбекистана. Однако матч был отменён, и организаторы предложили «Тюмени» другого соперника.
Главный тренер "Тюмени" Меньщиков: интересно сыграть с КНДР в товарищеском матче
Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков поделился деталями соглашения о товарищеском матче с национальной сборной КНДР.
Фото: ФК "Тюмень"