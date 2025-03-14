«С самого начала я почувствовал приверженность клуба долгосрочному проекту. Меня убедили амбиции руководства и уверенность в том, что мы сможем перестроить команду и вернуться в РПЛ. Конечно, в футболе всегда есть альтернативные варианты, но я принял решение остаться, потому что верю в этот проект и в то, что мы строим», — заявил Морено «СЭ».
Роберто Морено стал главным тренером «Сочи» в декабре 2023 года. Под его руководством команда провела 40 матчей, в которых одержала 16 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
В прошлом сезоне «Сочи» занял последнее, 16-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 24 очка. Отставание от спасительного места составляло 6 очков.
Сейчас «Сочи» находится на третьем месте в Футбольной Национальной Лиге, имея в активе 41 очко. Отрыв от лидера составляет те же 6 очков.
Тренер Морено объяснил, почему остался в "Сочи" после вылета из РПЛ
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал, почему решил продолжить работу в клубе, несмотря на вылет из РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"