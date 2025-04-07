Сообщается, что, скорее всего, решение об уходе 46-летнего специалиста и его помощников будет опубликовано в понедельник, 7 апреля. Условия контракта, который Калешин и "Чайка" заключили в августе 2024 года, предусматривают, что в случае его досрочного разрыва тренер получит компенсацию в размере около одного миллиона рублей.
Если отставка действительно состоится, то основными кандидатами для назначения пост наставника команды считаются экс-тренер "Сатурна" и "Сибири" Алексей Медведев, а также тренер дубля Андрей Черенков.
После 27-го тура Первой лиги сезона-2024/25 "Чайка" имеет в своём активе 30 очков и располагается на четырнадцатом месте в турнирной таблице. При этом у команды из Песчанокопского на данный момент продолжается 10-матчевая безвыигрышная серия.
Источник: Metaratings
Источник: владелец "Чайки" принял решение расстаться с главным тренером Калешиным
По информации СМИ, Андрей Чайка, владелец песчанокопского футбольного клуба "Чайка", принял решение расстаться с тренерским штабом во главе с Евгением Калешиным.
Фото: ФК "Балтика"