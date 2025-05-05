"Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются", — приводит слова Иванова "СЭ".
4 мая в Москве состоялся матч 31 тура Первой лиги сезона-2024/25 между "Родиной" и екатеринбургским "Уралом".
На 90-й минуте встречи, когда счет был 2:2, нападающий "Урала" Евгений Марков забил гол, но он из-за вмешательства ВАР был отменен. Оказывается, что незадолго до этого игрок гостей Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной площади. Поэтому, отменив гол Маркова, главный арбитр матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота "Урала".
Полузащитник "Родины" Пап Гуйе сначала не реализовал пенальти (сейв совершил Александр Селихов), но сумел первым сыграть на добивании и отправить мяч в ворота.
"Урал" собирается обратиться в ФИФА и УЕФА из-за судейства в матче с "Родиной"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб собирается обратиться в ФИФА и УЕФА по поводу судейства в матче 31-го тура Первой лиги с "Родиной" (2:3).
Фото: ФК "Урал"