Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:30
ДинамоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
21:45
МиланНе начат

"Урал" собирается обратиться в ФИФА и УЕФА из-за судейства в матче с "Родиной"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб собирается обратиться в ФИФА и УЕФА по поводу судейства в матче 31-го тура Первой лиги с "Родиной" (2:3).
Фото: ФК "Урал"
"Вся Свердловская область содержит команду, помогает ей, спонсоры вкладывают деньги, кто-то даже свои личные. Многие друзья, знакомые вкладывают. У нас попечители работают. Им что, деньги некуда девать, должны этим судьям отдавать деньги, чтобы судили нормально? Я не знаю, что делать. Вот честно, не знаю, что делать. Конечно, мы будем писать во все инстанции, в УЕФА, ФИФА напишем. Пускай разбираются", — приводит слова Иванова "СЭ".

4 мая в Москве состоялся матч 31 тура Первой лиги сезона-2024/25 между "Родиной" и екатеринбургским "Уралом".

На 90-й минуте встречи, когда счет был 2:2, нападающий "Урала" Евгений Марков забил гол, но он из-за вмешательства ВАР был отменен. Оказывается, что незадолго до этого игрок гостей Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной площади. Поэтому, отменив гол Маркова, главный арбитр матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота "Урала".

Полузащитник "Родины" Пап Гуйе сначала не реализовал пенальти (сейв совершил Александр Селихов), но сумел первым сыграть на добивании и отправить мяч в ворота.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится