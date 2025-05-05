Стал известен размер призовых игрокам "Торпедо" за победу над "Балтикой"

Игра прошла в минувшую субботу, 3 мая, в Калининграде на стадионе "Ростех-Арена". Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте колумбийским полузащитником "Торпедо" Ейсоном Гузманом.
Благодаря этой победе "Торпедо" набрало 58 очков, с которыми команда расположилась на второй строчке в турнирной таблице. У "Балтики" в активе осталось 66 очков, который позволяют сейчас занимать первое место.
В следующем туре "автозаводцы" 11 мая на своём поле сыграет с ярославским "Шинником", а "Балтика" днём ранее отправится в Новороссийск для встречи с "Черноморцем".
Источник: Legalbet