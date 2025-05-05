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Стал известен размер призовых игрокам "Торпедо" за победу над "Балтикой"

По информации СМИ, игроки московского "Торпедо" получили премиальные в размере 500 тыс. руб. за победу над калининградской "Балтикой" (1:0) в рамках 31-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)
Игра прошла в минувшую субботу, 3 мая, в Калининграде на стадионе "Ростех-Арена". Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте колумбийским полузащитником "Торпедо" Ейсоном Гузманом.

Благодаря этой победе "Торпедо" набрало 58 очков, с которыми команда расположилась на второй строчке в турнирной таблице. У "Балтики" в активе осталось 66 очков, который позволяют сейчас занимать первое место.

В следующем туре "автозаводцы" 11 мая на своём поле сыграет с ярославским "Шинником", а "Балтика" днём ранее отправится в Новороссийск для встречи с "Черноморцем".

Источник: Legalbet

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