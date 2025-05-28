"Как оценю сезон для "Торпедо"? Топ! Отлично! Какие цели на следующий сезон? Все будет круто! Мы будем усиливать команду под РПЛ. Команде будут выплачены большие премиальные? Я думаю, что нет", - цитирует Ари "Матч ТВ".
По итогам минувшего сезона московское "Торпедо" набрало 65 очков в 34 турах и финишировало на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от калининградской "Балтики", выигравшей чемпионат, составило четыре балла.
Напомним, команда Олега Кононова получила прямую путевку в российскую Премьер-лигу на будущий сезон, вернувшись в высшую лигу спустя два сезона.
Ари: будем усиливать "Торпедо" под РПЛ
Спортивный директор московского "Торпедо" Ари рассказал о целях клуба на следующий сезон.
Фото: ФК "Торпедо"