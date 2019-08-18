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"Торпедо" выходит на первое место. Обзор 9-го тура ФНЛ.

Московское "Торпедо" справляется дома с "Текстильщиком" и становится единоличным лидером, "Ротор" проигрывает "Шиннику" на глазах 33 тысяч зрителей, "Химки" и "Чертаново" добиваются волевых побед.
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"Торпедо" - новый лидер

Черно-белые принимали на своем стадионе ивановский "Текстильщик" и получили серьезное преимущество уже в самом начале игры - капитан гостей Фомин грубо сыграл против Самошникова и получил красную карточку. Реализовать лишнего удалось перед перерывом - Сергеев вышел один на один с голкипером и успешно того переиграл. Сразу после перерыва нападающий хозяев ассистировал Галояну, а вскоре оформил дубль. Гол Горюшкина на последней минуте радость москвичей вряд ли омрачил - "Торпедо" единолично возглавляет турнирную таблицу, а Иван Сергеев с восемью забитыми мячами лидирует в снайперской гонке турнира. У автозаводцев получился двойной праздник, ведь накануне матча, 17 августа, торпедовцы отмечали 95-летие клуба.


33 тысячи зрителей "Ротору" не помогли

Волгоградский клуб перед этим туром возглавлял таблицу, опережая "Торпедо" по дополнительным показателям, а на матч против "Шинника" пришло 33417 болельщиков, что стало четвертым результатом в истории Первого дивизиона. "Ротор" заставил взорваться стадион в начале игры, когда точным ударом отметился Султонов. Правда, спустя 4 минуты Пугин воспользовался ошибкой Байрыева в своей вратарской и выровнял положение, а ближе к перерыву Самодин забил головой после подачи со штрафного. Дальний удар Ненахова на 50-й минуте не таил особой угрозы, но рикошет помешал Яшину отбить мяч, и счет вновь сравнялся. Но последнее слово осталось за дружиной Александра Побегалова - быстрая контратака завершилась выстрелом Пухова из-за пределов штрафной. 2:3 - "Ротор" пока третий, "Шинник" вновь рядом с зоной "стыков".


"Химки" безупречны в родных стенах

Еще стремительнее развивались события в игре между "Химками" и "Нефтехимиком" - там команды забили по разу к 7-й минуте. Сначала хавбек хозяев Трошечкин замкнул подачу Поляруса с углового (седьмой ассист для украинского легионера), но Уридия превратил безадресный вынос со своей половины в выход один на один и выровнял положение. Далее подопечные Андрея Талалаева долгое время не могли воплотить игровое преимущество в гол, чего нельзя сказать о молодом гении Макарове, который перехватил мяч после ошибки соперника, дошел до штрафной и пальнул точно в нижний угол – седьмой гол "лимитчика" в первенстве. Но "Химкам" хватило времени, чтобы забить на мяч больше - Мурнин нанес шикарный обводящий удар в дальнюю "девятку", а Дядюн по-хоккейному подставил ногу и скорректировал полет мяча после удара Коряна. 3:2 - "Химки" продолжают борьбу за самые высокие места и остаются единственной командой, которая не теряла очков дома.

"Чертаново" побеждает с 0:2

Еще один результативный триллер увидели зрители в Саранске, где гостил самый результативный клуб прошлого сезона "Чертаново". В текущем сезоне команда Игоря Осинькина стала действовать гораздо прагматичнее, освоившись на новом уровне, но начало игры с "Мордовией" оказалось провалено - сначала случились пенальти и точный удар Буранова, а затем Сергеев подкараулил грубую ошибку Редьковича. Отыгрались москвичи уже в первом тайме - лидер команды Сарвели пробил издали прямо в голкипера, от рук которого снаряд залетел в цель, а в компенсированное время Владислав оформил дубль, оказавшись самым расторопным после еще одной ошибки Смирнова. А развязка встречи произошла на четвертой компенсированной минуте второй половины - Цыпченко точно пробил головой после навеса с углового. 2:3 - "Чертаново" на пятом месте, "Мордовия" в зоне вылета.

"Томь" возвращается в гонку

Томичи после трех подряд матчей без забитых мячей и побед смогли прервать эти серии, одолев в гостях "Краснодар-2". Судьбу встречи решил эпизод в первом тайме, когда защитник хозяев Мартынов сыграл рукой в своей штрафной, получил вторую желтую карточку, а Казанков реализовал пенальти. На последней минуте "быки" смогли забить после углового, однако судьи по каким-то причинам взятие ворот не засчитали. В результате "Томь" идет на четвертом месте, пропустив в девяти матчах лишь три гола, а "Краснодар-2" не побеждает дома и располагается в зоне вылета.

Страшная травма игрока "Луча"

"Луч" завершал домашнюю серию поединком против "Факела" и спокойно вел дело к победе - быстрый гол с острейшего угла в активе Кутьина, а после перерыва шансами в контригре воспользовались Гордиенко и Алиев. Однако концовка оказалась омрачена травмой молодого футболиста Дмитрия Калугина, который столкнулся с вратарем воронежцев Ермаковым. Перелом верхней челюсти, бесконечные поездки по больницам Владивостока, максимальная поддержка со стороны футбольного сообщества. Здоровья Дмитрию желаем и мы.

"Нижний Новгород" снова не побеждает

Без дисквалифицированного Дмитрия Черышева нижегородцы не смогли на своем поле одолеть "СКА-Хабаровск", хотя преимуществом по ходу встречи владели хозяева. Перед самым перерывом Гаджимурадов вывел армейцев вперед благодаря дальнему удару и удачному рикошету от защитника. Отыгрались хозяева в концовке - Игнатович оказался самым расторопным на добивании после удара Морозова и спасения Соромытько. Правда, у Павла был очевидный оффсайд, который судьи проспали.



Еще две встречи также завершились со счетом 1:1. "Авангард" в игре с "Чайкой" повел после гола Касаева, однако за 10 минут до конца Коротаев сравнял счет. В составе "Армавира" вновь проявил себя Амур Калмыков, забивший седьмой гол в сезоне, что уже стало клубным рекордом в отдельно взятом сезоне ФНЛ. Однако "Балтика" ушла от поражения в начале второго тайма - хитрый розыгрыш штрафного привел к подаче и точному удару Маркина головой. Заключительный матч тура будет сыгран во вторник в Москве - "Спартак-2" Виктора Булатова примет "Енисей" Юрия Газзаева.

"Торпедо" выходит на первое место. Обзор 9-го тура ФНЛ.



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Теги: Торпедо Химки Ротор Чертаново
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