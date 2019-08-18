"Торпедо" выходит на первое место. Обзор 9-го тура ФНЛ.

Московское "Торпедо" справляется дома с "Текстильщиком" и становится единоличным лидером, "Ротор" проигрывает "Шиннику" на глазах 33 тысяч зрителей, "Химки" и "Чертаново" добиваются волевых побед.

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