Фото: РИА Новости / Александр Вильф

"У меня не было никаких проблем. Но каждый по-своему воспринимает ситуацию. Некоторых моих партнёров она не устраивала. Но мы, футболисты, всегда держались вместе, поддерживали друг друга и двигались в одном направлении", — добавил аргентинец.