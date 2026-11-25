"Деян хорошо относился ко мне, мы уважали друг друга. Но думаю, всем нам было что улучшать в эмоциональном плане. В некоторые моменты он довольно жёстко обращался с командой, но это одна из особенностей тренерской работы", — заявил Барко.
Хавбек также прокомментировал информацию о проблемах с коммуникацией между Станковичем и отдельными футболистами.
"У меня не было никаких проблем. Но каждый по-своему воспринимает ситуацию. Некоторых моих партнёров она не устраивала. Но мы, футболисты, всегда держались вместе, поддерживали друг друга и двигались в одном направлении", — добавил аргентинец.
Напомним, Станкович стал первым тренером Барко после его перехода в "Спартак" летом 2024 года. За время выступлений в московском клубе полузащитник провел 85 матчей, забил 24 мяча и отдал 23 результативные передачи.
Источник: "Чемпионат"