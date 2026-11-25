Матч между махачкалинским "Динамо" и калининградской "Балтикой" в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 25 ноября. Встреча пройдет в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и начнется в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч Премьер".
Команда Вадима Евсеева набрала одно очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С. "Балтийцы" имеют в своем активе шесть баллов и располагаются на третьей строчке.
"Динамо" Мх - "Балтика": где смотреть игру Кубка России
"Динамо" Мх - "Балтика": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию кубкового матча.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала