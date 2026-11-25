Игрок "Рубина" не смог ответить, в чем главное отличие Кузьмина от Артиги

Защитник "Рубина" Андерсон Арройо затруднился ответить на вопрос, в чем главное отличие Олега Кузьмина от бывшего главного тренера команды Франка Артиги.

Фото: ФК "Рубин"





Разница не очень большая. Я даже не могу определить и объяснить.

У каждого свой стиль. Артига пытался больше играть в атаку. Но сейчас у нас получается лучше", - сказал Арройо.



Напомним, 24 октября Олег Кузьмин был официально назначен исполняющим обязанности главного тренера "Рубина". Российский специалист возглавил команду после увольнения испанца Франка Артиги.



Под рукововдством Кузьмина казанцы провели три матча в РПЛ, в которых одержали три победы, обыграв воронежский "Факел" (1:0), московский "



Источник: "На самом деле, и с прошлым тренером мы работали очень хорошо, просто не было результата. Такое часто происходит в футболе.У каждого свой стиль. Артига пытался больше играть в атаку. Но сейчас у нас получается лучше", - сказал Арройо.Напомним, 24 октября Олег Кузьмин был официально назначен исполняющим обязанности главного тренера "Рубина". Российский специалист возглавил команду после увольнения испанца Франка Артиги.Под рукововдством Кузьмина казанцы провели три матча в РПЛ, в которых одержали три победы, обыграв воронежский "Факел" (1:0), московский " Локомотив " (1:0) и петербургский " Зенит " (3:1).Источник: "Вечерняя Казань"