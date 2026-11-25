Разница не очень большая. Я даже не могу определить и объяснить.
У каждого свой стиль. Артига пытался больше играть в атаку. Но сейчас у нас получается лучше", - сказал Арройо.
Напомним, 24 октября Олег Кузьмин был официально назначен исполняющим обязанности главного тренера "Рубина". Российский специалист возглавил команду после увольнения испанца Франка Артиги.
Под рукововдством Кузьмина казанцы провели три матча в РПЛ, в которых одержали три победы, обыграв воронежский "Факел" (1:0), московский "Локомотив" (1:0) и петербургский "Зенит" (3:1).
Источник: "Вечерняя Казань"