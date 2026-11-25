Пресс-служба московского "Спартака" представила третий комплект игровой формы на сезон 2026/2027.
"В одной джерси соединились мощь, движение и необузданный характер", - говорится в описании нового комплекта.
В нынешнем сезоне РПЛ столичная команда набрала 30 очков по итогам 15 прошедших туров и занимает третье место в турнирной таблице. До зимней паузы в чемпионате красно-белые проведут еще два матча.
"Спартак" представил третий комплект формы на этот сезон
Московский "Спартак" показал новый комплект игровой формы.
Фото: ФК "Спартак"