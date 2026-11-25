"Ахмат" - "Краснодар": где бесплатно смотреть прямую трансляцию матча КР

"Ахмат" - " Краснодар ": во сколько начало и где смотреть трансляцию игры Кубка России.

Фото: ФК "Краснодар"

Сегодня, 25 ноября, состоится матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Ахматом" и "Краснодаром". Игра пройдет в Грозном на стадионе "Ахмат Арена", стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ".



После 5 туров грозненская команда набрала 5 очков и замыкает турнирную таблицу группы В. Краснодарцы заработали 10 баллов и возглавляют квартет, уже обеспечив себе плей-офф верхней сетки.

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Краснодар