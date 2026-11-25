"Кокшарову провели операцию в Германии, все прошло успешно. Теперь дело за реабилитацией.
Сейчас он находится в палате. Примем решение, как он будет восстанавливаться дальше", - цитирует Пименова ТАСС.
В выездном матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги против тольяттинского "Акрона" (2:0) Александр Кокшаров получил перелом большеберцовой кости. Футболист был заменен на 41-й минуте игры.
21-летний нападающий - воспитанник "Краснодара". В состав "Факела" игрок выступает на правах аренды до конца нынешнего сезона.