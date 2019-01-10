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Альваро Мората может перейти в "Атлетико"

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората может перейти в испанский "Атлетико".

По информации Mundo Deportivo, мадридская команда включила форварда в сферу своих интересов, хотя раньше на Морату претендовала "Севилья".

"Атлетико" пытался заполучить Морату еще в 2017 году, но «Реал» отказался отпускать футболиста к непримиримому сопернику. Нападающий также заинтересован в возвращении в Мадрид.

"Газета.ру"
Теги: Челси Атлетико Мората АПЛ
Сегодня, 02:03
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