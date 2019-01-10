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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Вест Хэм" не собирается расставаться с Арнаутовичем, который хочет в Китай
Клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм" выступил с коротким заявлением, в котором уведомил, что не собирается продавать нападающего Марко Арнаутовича.
Ранее стало известно, что лондонский клуб отказался продавать 29-летнего форварда в Китай за ?36 млн. Сегодня с заявлением выступил брат и агент Арнаутовича Даниэль. Он сказал, что австрийский футболист хочет, чтобы "молотобойцы" приняли предложение из Китая.
"В ответ на заявление брата и агента Марко Арнаутовича, сделанное сегодня днем, клуб сообщает следующее: у Марко Арнаутович есть контракт, и мы ожидаем, что он будет соблюдать его. Он не продается", - сообщается на официальной странице "Вест Хэма".
Ранее стало известно, что лондонский клуб отказался продавать 29-летнего форварда в Китай за ?36 млн. Сегодня с заявлением выступил брат и агент Арнаутовича Даниэль. Он сказал, что австрийский футболист хочет, чтобы "молотобойцы" приняли предложение из Китая.
"В ответ на заявление брата и агента Марко Арнаутовича, сделанное сегодня днем, клуб сообщает следующее: у Марко Арнаутович есть контракт, и мы ожидаем, что он будет соблюдать его. Он не продается", - сообщается на официальной странице "Вест Хэма".
In response to the statement from the brother and agent of Marko Arnautovic this afternoon, the Club has issued the following: pic.twitter.com/6A2p3glFhg— West Ham United (@WestHamUtd) January 10, 2019
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