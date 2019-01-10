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"Вест Хэм" не собирается расставаться с Арнаутовичем, который хочет в Китай

Клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм" выступил с коротким заявлением, в котором уведомил, что не собирается продавать нападающего Марко Арнаутовича.

Ранее стало известно, что лондонский клуб отказался продавать 29-летнего форварда в Китай за ?36 млн. Сегодня с заявлением выступил брат и агент Арнаутовича Даниэль. Он сказал, что австрийский футболист хочет, чтобы "молотобойцы" приняли предложение из Китая.

"В ответ на заявление брата и агента Марко Арнаутовича, сделанное сегодня днем, клуб сообщает следующее: у Марко Арнаутович есть контракт, и мы ожидаем, что он будет соблюдать его. Он не продается", - сообщается на официальной странице "Вест Хэма".

Теги: Вест Хэм Арнаутович АПЛ
Сегодня, 21:39
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