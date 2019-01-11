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Гуннар Сульшер: "МЮ" надо атаковать в игре с "Тоттенхэмом", это наша сильная сторона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер не намерен отказываться от атакующей тактики в матче с "Тоттенхэмом" 13 января.

"Конечно, мы должны знать о сильных сторонах лучших команд лиги. Но я понял, что нам самим нужно атаковать, это и наша сильная сторона, если посмотреть, как мы теперь играем.

В матче с "Тоттенхэмом" у нас будет не так много возможностей для атак, как в предыдущих играх. Так что нам надо быть готовыми к атаке, когда мы получим мяч", — цитирует Сульшера пресс-служба "МЮ".

Sport24
Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:39
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#1  Ливий Фадеев   (Сегодня, 16:56)
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