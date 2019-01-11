Гуннар Сульшер: "МЮ" надо атаковать в игре с "Тоттенхэмом", это наша сильная сторона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер не намерен отказываться от атакующей тактики в матче с "Тоттенхэмом" 13 января."Конечно, мы должны знать о сильных сторонах лучших команд лиги. Но я понял, что нам самим нужно атаковать, это и наша сильная сторона, если посмотреть, как мы теперь играем.В матче с "Тоттенхэмом" у нас будет не так много возможностей для атак, как в предыдущих играх. Так что нам надо быть готовыми к атаке, когда мы получим мяч", — цитирует Сульшера пресс-служба "МЮ".