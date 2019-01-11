Гуннар Сульшер: Погба будет готов к матчу с "Тоттенхэмом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что полузащитник Поль Погба сможет принять участие в матче 22-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом".Напомним, француз пропустил сборы в ОАЭ (Дубай). Отсутствие игрока в клубе объяснили тем, что Погба не успел восстановиться после травмы, которую получил в матче 21-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (2:0) 2 января."Он выглядел хорошо в конце сбора, и я думаю, что он будет в форме. У него была проблема, но он провел последние несколько тренировок. Думаю, что он будет готов к матчу", — цитирует Сульшера Eurosport.