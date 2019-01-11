Клаудио Раньери: "Фулхэму" нужны трансферы, чтобы избежать вылета

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери считает, что клубу нужно усилить состав в зимнее трансферное окно."Фулхэм" должен подписать кого-то, чтобы избежать вылета. Думаю, это будет очень хороший импульс для всех моих игроков.Трансферный рынок открыт. Мы готовы предпринять что-то, что может помочь "Фулхэму". Но я не буду называть имена, извините", — цитирует Раньери Sky Sports.