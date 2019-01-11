Новости партнеров

Клаудио Раньери: "Фулхэму" нужны трансферы, чтобы избежать вылета

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери считает, что клубу нужно усилить состав в зимнее трансферное окно.

"Фулхэм" должен подписать кого-то, чтобы избежать вылета. Думаю, это будет очень хороший импульс для всех моих игроков.

Трансферный рынок открыт. Мы готовы предпринять что-то, что может помочь "Фулхэму". Но я не буду называть имена, извините", — цитирует Раньери Sky Sports.

Sport24
Теги: Раньери Фулхэм
Сегодня, 15:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Ливий Фадеев   (Сегодня, 16:55)
  • -2
  •  (2)
online

В связи с Новым Годом, набираем новую команду. Ищем ответственных людей, готовых серъезно и плотно работать. Делаем заливы на карты. Основные банки с которыми работаем: Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, ВТБ, Райффайзенбанк, Приватбанк, Аваль и ряд других. Схема работы - 33% нам, 66% вам. Минимальный оборот в день 51к руб. Внесли в Гарант 17к, получите 51к, внесли 20к, получите 60к, внесли 50к, получите 150к и так далее... За подробной инфой сюда - (( веейс.рф )) Количество мест ограничено!!!
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.