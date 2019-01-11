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Маноло Габбьядини проходит медосмотр для "Сампдории"

Форвард "Саутгемптона" Маноло Габбьядини прибыл в Италию для прохождения медосмотра, сообщает журналист Джанулка ди Марцио. Габбьядини готовится к переходу в генуэзскую "Сампдорию". Ожидается, что он будет арендован до конца сезона с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Габбьядини интересуются московские ЦСКА и "Спартак". В этом сезоне итальянец провел 15 матчей и забил 1 гол за "Саутгемптон".

Sport24
Теги: Габбьядини Сампдория
Сегодня, 18:45
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#1  Steed   (Сегодня, 19:20)
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Болеет за:
ЦСКА
Нападающий "Саутгемптона" Маноло Габбьядини перешёл в "Сампдорию". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила € 12 млн. Футболист подписал с итальянским клубом до лета 2023 года. Ранее он уже выступал за "Сампдорию" с 2013 по 2015 годы. В составе генуэзского клуба он сыграл 50 матчей и забил 19 голов.
Регистрация: 10.01.2019 [жалоба]
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