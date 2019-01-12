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"Лидс" хочет подписать вратаря "Реала"

"Лидс" хочет подписать запасного вратаря "Реала" Кико Касилью, сообщает Sky Sports.

Английский клуб начал переговоры с мадридцами по переходу 32-летнего испанца.

В этом сезоне Касилья не выходил на поле. Он в 2015-м году вернулся в "Реал", и с тех пор сыграл в 43 матчах.
Теги: Реал Лидс АПЛ Ла Лига
Сегодня, 09:25
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