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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Главный тренер "Лидса" заслал шпиона на базу соперника. Что происходит в английском чемпионшипе?
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Главный тренер "Лидса" заслал шпиона на базу соперника. Что происходит в английском чемпионшипе?
Скандалы начались ещё до начала встречи между "Лидсом" и "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда. На тренировочной базе последних был пойман сотрудник лидирующей во втором английском дивизионе команды.
В пятницу во втором английском дивизионе готовились сыграть один из важных матчей этого сезона. Лидер чемпионшипа "Лидс", который грозится наконец-то вернуться в премьер-лигу, принимал дома "Дерби Каунти" под руководством легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда. "Бараны" шли до начала встречи шестыми, но отставание было совсем не катастрофическим - и победа могла многое изменить.
Интересное началось ещё накануне игры. Полиция задержала мужчину в тёмной одежде, наблюдавшего за тренировкой "Дерби Каунти". При нем обнаружились бинокль и кусачки.
Офицеры только что прибыли на тренировочную базу. За ограждением был замечен подозрительный мужчина. Его задержали и передали все данные руководству команды.
#ШпионитьЗначитЖульничать
В "Дерби" заявили, что они получили подтверждение: задержанный человек является сотрудником "Лидса". Английская лига (организация, которая отвечает за все профессиональные дивизионы в Англии, кроме АПЛ) заявила, что всё зависит от желания "Дерби" дать делу ход: и пока заявлений не было. "Лидс" первое время упорно молчал.
Ученик главного тренера "Лидса" Бьелсы Маурисио Почеттино, возглавляющий "Тоттенхэм" встал на защиту своего бывшего наставника:
- Нет ничего дурного в том, чтобы попытаться узнать о сопернике чуть больше. Когда я был молод, большинство аргентинских тренеров отправляло кого-то смотреть тренировки противников. Здесь это непривычно и удивительно, но в Аргентине это обычное дело… Это не повод для скандала.
В итоге признался сам Бьелса. Он предпочёл взять вину на себя:
- Это наш человек, но отвечаю за это только я. Неважно, законно это или нет. Мне достаточно того, что Фрэнк Лэмпард и "Дерби" считают это неправильным, чтобы понять – я поступил плохо. Я не просил разрешения у руководство на это действие, так что я один виноват в случившемся.
Видимо, сподручник наставника "Лидса" всё-таки успел кое-что передать - лидер чемпионата уверенно переиграл "баранов". "Лидс" укрепил свои позиции: хотя бы на время они оторвались от идущего вторым "Норвича" на четыре очка.
Марсело Бьелса возглавил "Лидс" этим летом и преобразил команду, которая уже столько времени грезит премьер-лигой и никак не может до неё добраться. Ещё в августе пресса и болельщики были шокированы тем, в какой футбол заиграл "Лидс".
Следом пошли и результаты. Они могли только радовать болельщиков, которых у "Лидса" со славных времён и в России осталось достаточно. Под руководством Бьелсы команда бодро взлетела на первое место и оставалась там, но в конце декабря нарвалась на локальный кризис - и проиграла три матча подряд (1 из них на кубок), тем самым позволив "Норвичу" подобраться вплотную.
Бьелса знаменит не только смелым, совершенно не похожим на британскую классику футболом, но и экстравагантным поведением. Когда он только пришёл в "Лидс", посчитал, сколько нужно среднему болельщику работать, чтобы купить билет на домашний матч: вышло три часа. Тогда футболистам выдали пакеты и веники – и они три часа убирали территорию вокруг тренировочной базы.
В карьере Бельсы таких историй уйма. Во многом из-за этого его прозвище El Loco ("Сумасшедший").
Что ж, такое безумие "Лидсу" только на пользу. Все больше шансов, что легендарная команда вернётся в АПЛ в следующем году.
Правда, там следить за соперниками будет ещё тяжелее.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: news.sky.com
В пятницу во втором английском дивизионе готовились сыграть один из важных матчей этого сезона. Лидер чемпионшипа "Лидс", который грозится наконец-то вернуться в премьер-лигу, принимал дома "Дерби Каунти" под руководством легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда. "Бараны" шли до начала встречи шестыми, но отставание было совсем не катастрофическим - и победа могла многое изменить.
Интересное началось ещё накануне игры. Полиция задержала мужчину в тёмной одежде, наблюдавшего за тренировкой "Дерби Каунти". При нем обнаружились бинокль и кусачки.
Officers have just attended the Training Ground for @dcfcofficial After a suspicious male was seen at the perimeter fence. Excellent searching conducted & male was located. All checks above board!— Derby Response Unit - Derbyshire Constabulary (@DerbyResponse) January 10, 2019
Keeping the team safe to bring home a win against #LUFC on 11th! #SpyingIsCheating pic.twitter.com/a12Zj8gISX
Офицеры только что прибыли на тренировочную базу. За ограждением был замечен подозрительный мужчина. Его задержали и передали все данные руководству команды.
#ШпионитьЗначитЖульничать
В "Дерби" заявили, что они получили подтверждение: задержанный человек является сотрудником "Лидса". Английская лига (организация, которая отвечает за все профессиональные дивизионы в Англии, кроме АПЛ) заявила, что всё зависит от желания "Дерби" дать делу ход: и пока заявлений не было. "Лидс" первое время упорно молчал.
Ученик главного тренера "Лидса" Бьелсы Маурисио Почеттино, возглавляющий "Тоттенхэм" встал на защиту своего бывшего наставника:
- Нет ничего дурного в том, чтобы попытаться узнать о сопернике чуть больше. Когда я был молод, большинство аргентинских тренеров отправляло кого-то смотреть тренировки противников. Здесь это непривычно и удивительно, но в Аргентине это обычное дело… Это не повод для скандала.
В итоге признался сам Бьелса. Он предпочёл взять вину на себя:
- Это наш человек, но отвечаю за это только я. Неважно, законно это или нет. Мне достаточно того, что Фрэнк Лэмпард и "Дерби" считают это неправильным, чтобы понять – я поступил плохо. Я не просил разрешения у руководство на это действие, так что я один виноват в случившемся.
Видимо, сподручник наставника "Лидса" всё-таки успел кое-что передать - лидер чемпионата уверенно переиграл "баранов". "Лидс" укрепил свои позиции: хотя бы на время они оторвались от идущего вторым "Норвича" на четыре очка.
Марсело Бьелса возглавил "Лидс" этим летом и преобразил команду, которая уже столько времени грезит премьер-лигой и никак не может до неё добраться. Ещё в августе пресса и болельщики были шокированы тем, в какой футбол заиграл "Лидс".
Бьелса на первой пресс-конференции: «Мы попытаемся играть в стиле, который предполагает связь линий без дальних забросов».— Вадим Лукомский (@vadimlukomski) August 5, 2018
«Лидс» Бьелсы в первом матче: pic.twitter.com/dR7nL7iCc4
Следом пошли и результаты. Они могли только радовать болельщиков, которых у "Лидса" со славных времён и в России осталось достаточно. Под руководством Бьелсы команда бодро взлетела на первое место и оставалась там, но в конце декабря нарвалась на локальный кризис - и проиграла три матча подряд (1 из них на кубок), тем самым позволив "Норвичу" подобраться вплотную.
Бьелса знаменит не только смелым, совершенно не похожим на британскую классику футболом, но и экстравагантным поведением. Когда он только пришёл в "Лидс", посчитал, сколько нужно среднему болельщику работать, чтобы купить билет на домашний матч: вышло три часа. Тогда футболистам выдали пакеты и веники – и они три часа убирали территорию вокруг тренировочной базы.
В карьере Бельсы таких историй уйма. Во многом из-за этого его прозвище El Loco ("Сумасшедший").
Что ж, такое безумие "Лидсу" только на пользу. Все больше шансов, что легендарная команда вернётся в АПЛ в следующем году.
Правда, там следить за соперниками будет ещё тяжелее.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: news.sky.com
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