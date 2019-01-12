Главный тренер "Лидса" заслал шпиона на базу соперника. Что происходит в английском чемпионшипе?

Officers have just attended the Training Ground for @dcfcofficial After a suspicious male was seen at the perimeter fence. Excellent searching conducted & male was located. All checks above board!

Keeping the team safe to bring home a win against #LUFC on 11th! #SpyingIsCheating pic.twitter.com/a12Zj8gISX — Derby Response Unit - Derbyshire Constabulary (@DerbyResponse) January 10, 2019

Бьелса на первой пресс-конференции: «Мы попытаемся играть в стиле, который предполагает связь линий без дальних забросов».



«Лидс» Бьелсы в первом матче: pic.twitter.com/dR7nL7iCc4 — Вадим Лукомский (@vadimlukomski) August 5, 2018

Скандалы начались ещё до начала встречи между "Лидсом" и "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда. На тренировочной базе последних был пойман сотрудник лидирующей во втором английском дивизионе команды.В пятницу во втором английском дивизионе готовились сыграть один из важных матчей этого сезона. Лидер чемпионшипа "Лидс", который грозится наконец-то вернуться в премьер-лигу, принимал дома "Дерби Каунти" под руководством легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда. "Бараны" шли до начала встречи шестыми, но отставание было совсем не катастрофическим - и победа могла многое изменить.Интересное началось ещё накануне игры. Полиция задержала мужчину в тёмной одежде, наблюдавшего за тренировкой "Дерби Каунти". При нем обнаружились бинокль и кусачки.Офицеры только что прибыли на тренировочную базу. За ограждением был замечен подозрительный мужчина. Его задержали и передали все данные руководству команды.#ШпионитьЗначитЖульничатьВ "Дерби" заявили, что они получили подтверждение: задержанный человек является сотрудником "Лидса". Английская лига (организация, которая отвечает за все профессиональные дивизионы в Англии, кроме АПЛ) заявила, что всё зависит от желания "Дерби" дать делу ход: и пока заявлений не было. "Лидс" первое время упорно молчал.Ученик главного тренера "Лидса" Бьелсы Маурисио Почеттино, возглавляющий "Тоттенхэм" встал на защиту своего бывшего наставника:- Нет ничего дурного в том, чтобы попытаться узнать о сопернике чуть больше. Когда я был молод, большинство аргентинских тренеров отправляло кого-то смотреть тренировки противников. Здесь это непривычно и удивительно, но в Аргентине это обычное дело… Это не повод для скандала.В итоге признался сам Бьелса. Он предпочёл взять вину на себя:- Это наш человек, но отвечаю за это только я. Неважно, законно это или нет. Мне достаточно того, что Фрэнк Лэмпард и "Дерби" считают это неправильным, чтобы понять – я поступил плохо. Я не просил разрешения у руководство на это действие, так что я один виноват в случившемся.Видимо, сподручник наставника "Лидса" всё-таки успел кое-что передать - лидер чемпионата уверенно переиграл "баранов". "Лидс" укрепил свои позиции: хотя бы на время они оторвались от идущего вторым "Норвича" на четыре очка.Марсело Бьелса возглавил "Лидс" этим летом и преобразил команду, которая уже столько времени грезит премьер-лигой и никак не может до неё добраться. Ещё в августе пресса и болельщики были шокированы тем, в какой футбол заиграл "Лидс".Следом пошли и результаты. Они могли только радовать болельщиков, которых у "Лидса" со славных времён и в России осталось достаточно. Под руководством Бьелсы команда бодро взлетела на первое место и оставалась там, но в конце декабря нарвалась на локальный кризис - и проиграла три матча подряд (1 из них на кубок), тем самым позволив "Норвичу" подобраться вплотную.Бьелса знаменит не только смелым, совершенно не похожим на британскую классику футболом, но и экстравагантным поведением. Когда он только пришёл в "Лидс", посчитал, сколько нужно среднему болельщику работать, чтобы купить билет на домашний матч: вышло три часа. Тогда футболистам выдали пакеты и веники – и они три часа убирали территорию вокруг тренировочной базы.В карьере Бельсы таких историй уйма. Во многом из-за этого его прозвище El Loco ("Сумасшедший").Что ж, такое безумие "Лидсу" только на пользу. Все больше шансов, что легендарная команда вернётся в АПЛ в следующем году.Правда, там следить за соперниками будет ещё тяжелее.