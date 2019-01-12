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Маурицио Сарри: я не смотрел ЧМ-2018 - мне нечему учиться у сборных

Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что не следил за чемпионатом мира - 2018 в России.

"Я не смотрел чемпионат мира. Мне не нравятся сборные. Там нечему учиться. Все тренеры мыслят, как я, но так говорить не принято. Невозможно хорошо построить команду за 30 дней.

Мне кажется, любая сборная чемпионата мира проиграла бы топ-клубу, но это нормально, потому что у клуба есть время на построение игры, а у сборной нет, так что на Евро и чемпионатах мира редко можно увидеть построенные команды. Это вопрос времени, я считаю", — приводит слова Сарри официальный сайт "Челси".
Теги: АПЛ Сарри Челси
Сегодня, 15:41
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