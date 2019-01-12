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Тренер "Эвертона" - о Влашиче: его отдали в аренду для получения практики, а не для продажи

Наставник "Эвертона" Марку Силва рассказал, что клуб отдал Николу Влашича в аренду ЦСКА не для того, чтобы в будущем продать.

"Он хочет играть по 90 минут каждую неделю, и когда мы принимали решение, мы рассчитывали на то. что он будет играть больше и станет сильнее. Посмотрим, что произойдёт в будущем.

Мы отдали Влашича в аренду не для того, чтобы продавать его. Мы хотели посмотреть, будет ли он готов играть за наш клуб. Решение принимали мы вместе с Влашичем, а не только он. Я поделился своими идеями, он — своими", — приводит слова Силвы Liverpool Echo.

Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года. По истечении срока соглашения 21-летний хорватский футболист должен вернуться в английский "Эвертон"
Теги: Эвертон ЦСКА Влашич АПЛ
Сегодня, 15:50
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#4  Волжанин   (Сегодня, 16:58)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Значит еще продлят аренду, тоже неплохой вариант.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 16:45)
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Болеет за:
«Спартак»
РПЛ и АПЛ разница как черное и белое, тренер прав на 100%, а щеглы играть не давал лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 16:17)
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online

Цитата: следующий
Только ты ему играть не давал.

Только как говорится хозяин барин,игрок принадлежит Эвертону,хотят дают играть,хотят не дают,захотели продали,они хозяева положения и тренеру виднее
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  следующий   (Сегодня, 16:13)
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Болеет за:
«Челси»
Только ты ему играть не давал.
А он своей игрой показал, что ты был неправ.
Вот сейчас ты и гонишь про практику, ибо Влашич обратил на себя серьёзное внимание.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
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