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"Арсенал" в гостях проиграл "Вест Хэму"

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм Юнайтед" обыграл "Арсенал".

"Вест Хэм Юнайтед" – "Арсенал" 1:0

Чемпионат Англии

22 тур

"Вест Хэм Юнайтед" – "Арсенал" 1:0

Гол: Райс, 48

"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Сабалета, Крессвел, Диоп, Огбонна, Райс, Антонио (Обьянг, 81), Ноубл, Насри (Снодграсс, 70), Андерсон, Арнаутович (Кэрролл, 70)

"Арсенал": Лено, Колашинац, Мустафи (Рэмси, 61), Папастатопулос, Косельни, Мэйтленд-Найлс (Бельерин, 69), Гюэндузи, Джака (Торрейра, 61), Айуоби, Ляказетт, Обамеянг

Предупреждения: Мустафи, 47, Колашинац, 61
Теги: Вест Хэм Арсенал АПЛ
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